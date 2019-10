Seniorcafé thema: Douwe Pals over werken bij de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij

Sneek – Woensdag 6 november om 10.15 uur is er weer een themabijeenkomst in het Seniorcafé in Bibliotheek Sneek. Dit keer is Douwe Pals te gast, die zal vertellen over werken bij de KNRM.

Leenfries Douwe Pals is vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) in Harlingen en woont in Makkum. Met foto’s en filmpjes laat hij zien wat werken bij de KNRM inhoudt.

De lezing begint om 10.15 uur, de toegang bedraagt € 1,- Dit is inclusief koffie of thee.

Seniorcafé:

55-plussers kunnen iedere woensdagochtend van 10.15 uur tot 12.00 uur in het leescafé in de Bibliotheek terecht voor een kop koffie of thee, een praatje en om een krant of tijdschrift te lezen.

Foto: Douwe Pals