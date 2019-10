36e editie van PKN Fancy Fair

Sneek- Al weer voor de 36e keer wordt dit weekend de Fancy Fair in de Veemarkthal van Sneek gehouden. Vandaag is de laatste dag: tot 15:00 uur zijn de deuren van de Veemarkthal geopend. De Fancy Fair 2018 bepaalt elk jaar naast het hoofddoel – onderhoud/restauratie Martinikerk- een tweetal lokale Goede Doelen die een bijdrage ontvangen uit de opbrengst. Dit jaar is dat Stichting Leergelden SudwestFryslan en enkele kleine lokale doelen.

Er is ook dit jaar voor elk wat wils want er is weer ruim aanbod van tweedehands goederen en ook het draaiend rad ontbreekt dit jaar niet met fantastische prijzen.

Locatie:

Veemarkthal

Lange Veemarktstraat 11

8601 ET SNEEK