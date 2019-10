Ricciotti’s Duivelstoer verdrijft het kwaad met gratis concert op 27 oktober in Sneek

Sneek – In aanloop naar Halloween laat het energieke Ricciotti ensemble Sneek kennismaken met duivels goede muziek. Van 23 t/m 27 oktober verblijft dit symfonieorkest in Sneek om zich voor te bereiden op de Duivelstoer. De aftrap van de concertreeks vindt plaats op zondag 27 oktober om 16.30 uur in Theater Sneek en is gratis toegankelijk. Verwacht geen sinister, zwartgallig concert. Met optimisme en vrolijkheid verdrijven de enthousiaste, jonge musici van het Ricciotti iedere kwade geest. Op het programma staat ‘diabolische’ muziek van onder anderen Vivaldi, Elvis Presley en Piazzolla. Gastsolist Lonneke van Straalen speelt vol vuur in bekend, virtuoos vioolrepertoire van Paganini en Saint-Saëns.

Het veelzijdige en maatschappelijk betrokken Ricciotti ensemble wordt ook wel het meest onorthodoxe orkest van Nederland genoemd. Het ensemble laat publiek op niet vanzelfsprekende locaties op ontwapenende wijze kennismaken met de unieke, rijke klanken van het symfonieorkest. Unieke situaties en memorabele ervaringen gegarandeerd.

Vrolijke boodschap

“Het goede straalt dankzij het kwaad. Componisten door de eeuwen heen verwerkten duivels, demonen en kwade geesten in hun muziek om uiteindelijk het goede te kunnen laten overwinnen”, licht artistiek leider en dirigent Coen Stuit het thema toe. “Deze eeuwenoude uithangborden van het kwaad staan centraal tijdens Ricciotti’s Duivelstoer. Niet om het slechte te vereren, maar juist om de vrolijke boodschap uit te dragen dat we hopen dat het allemaal anders en beter kan.”



Van Mahler tot Meat Loaf

Ricciotti’s programma is zeer gevarieerd, met muziek voor elk wat wils: van jazz tot pop, van klezmer tot klassiek. Er klinkt muziek van Mahlers Tiende symfonie, Mephistos Höllenrufe van Johann Strauss jr. en de (voor de meeste mensen van het Spookslot uit de Efteling) herkenbare Danse Macabre van Camille Saint-Saëns. Moessorgski’s Nacht op een kale berg wordt in een speciaal disco-arrangement vertolkt. Ook speelt het Ricciotti Elvis Presleys hit Devil in disguise, de jazzstandard Old devil moon en rockt het stevig weg in Bat out of hell van Meat Loaf.

Violiste Lonneke van Straalen te gast

Speciaal voor de Duivelstoer nodigde het Ricciotti ensemble de virtuoze violiste Lonneke van Straalen uit. Zij won o.a. de Prix Madeleine Margot en is oprichter en artistiek leider van ‘rebellencollectief’ Pynarello. Ze weet als geen ander publiek te vervoeren met haar virtuoze spel en avontuurlijke performance. Van Straalen soleert onder meer in de Rapsodie op een thema van Paganini van Rachmaninov, Piazzolla’s Romance del diablo en het opzwepende Devil Circle van de Cracow Klezmer Band.

Ricciotti ensemble

Het Ricciotti ensemble is tot alles in staat om nietsvermoedend publiek te laten kennismaken met het symfonieorkest. Daarom zoekt het Ricciotti zijn publiek zelf op in plaats van publiek te vragen naar de concertzaal te komen. Geen locatie is daarbij te gek: scholen, azc’s, buurthuizen, gevangenissen, ziekenhuizen, dorpspleinen, maar ook supermarkten, kermisattracties, koopgoten, veerboten en zelfs het vliegtuig. Tijdens Ricciotti’s Duivelstoer verzorgt het orkest een week lang concerten op verschillende locaties door heel Nederland.



Ricciotti’s Duivelstoer

Ricciotti ensemble o.l.v. Coen Stuit

Lonneke van Straalen, viool

Zondag 27 oktober – 16.30 uur – Theater Sneek (openbaar optreden)

Maandag 28 oktober – 11.45 uur – CSG Bogerman (besloten optreden)

Maandag 28 oktober – n.t.b. – AZC, Jancko Douwamastraat 29a, Sneek (besloten optreden)

Maandag 28 oktober – 20.00 uur – Monkey Town, Franeker (besloten optreden)

Het Ricciotti ensemble wordt structureel ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Ricciotti’s Duivelstoer wordt verder mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Dioraphte, Fonds 1999, Triodos Foundation en Stichting Herason.