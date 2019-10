Oproep aan zangers voor de start van ‘Orange The World’ in Sneek

Sneek – Voor Friesland is op 25 november is de start van ‘Orange the World’ in Sneek van 19.00-19.30. Dit is de internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen.

In de hele wereld worden 16 dagen lang tot 10 december (Dag van de Mensenrechten) gebouwen en objecten in het oranje licht gezet. De Waterpoort wordt in het oranje licht gezet! ‘Orange World’ staat voor een stralende toekomst voor vrouwen die gebukt gaan onder geweld. Dit event wordt georganiseerd door vrouwen van de Zontas en de Soroptimisten.

Op die avond worden er 3 liederen gezongen door mensen van het ‘Sudwestkoor’ als basis. Het geheel wordt geleid door Jan Brens. Er wordt eenstemmig gezongen. De sopraan Louiza Saitova uit Woudsend verleent haar medewerking bij de liederen.

Vooraf oefenen: Op woensdag 20 november in de Oosterkerk in Sneek van 19.00 u. tot 19.30 u.

Iedereen die mee wil zingen, kan zich per e-mail opgeven bij hildakanselaar@hotmail.com

Graag bij de uitvoering een oranje versiering d.m.v. sjaaltje of hoedje.

www.orangetheworld.nl