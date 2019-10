Sneek – In de Bilt werd gisteren een temperatuur gemeten van 19.6 graden en dat betekende een nieuwe record sinds 1901 (19.4 gr was het oude record). Bij mij in Sneek werd het niet warmer dan 16.5 graden, kwam ook doordat we veel last hielden van de bewolking.

Deze vrijdag valt er in de morgen hier en daar een bui, vanmiddag blijft het droog. Wel overheerst de bewolking en met een wind uit het zuidwesten die eerst nog zwak tot matig is, wordt het een 15 graden. Later neemt de wind toe, wordt vrij krachtig tot krachtig, vanavond en vannacht mogelijk hard op het Sneekermeer .

De nacht verloopt zacht, maar ook bewolkt en wat lichte regen is mogelijk. De temperatuur daalt niet verder dan een 11 graden. Veel wind.

Morgen is het wisselend bewolkt in de morgen, in de middag neemt de bewolking weer toe. Het blijft tot de avond droog. Met een zuid tot zuidwestelijke wind die er stevig tegenaan blaast, matig tot krachtig, wordt het opnieuw zacht met een 16 graden als maximum.

In de nacht naar zondag valt er regen, een voorbode van kouder weer. Zondag wordt het niet veel warmer meer dan een graadje of 11, wel is het zonnetje er geregeld bij. De dagen die volgen verlopen vrij koud voor de tijd van het jaar, meest droog, met later kans op nachtvorst.

Dirk van der Meer