Zacht weertje

Sneek-De temperatuur mag er vandaag wezen, het wordt maar liefst 15 tot 18 graden, normaal een 13 graden. Helaas is het geen volop zonnige dag, de bewolking overheerst. Wind vanmorgen nog zwak, neemt toe en wordt matig uit het zuiden, in de avond af en toe vrij krachtig.

Komende nacht meest bewolkt en kan hieruit wat lichte regen vallen, stelt niet veel voor. Een zachte nacht met 11 graden als minimumtemperatuur.

Morgen tot de avond droog, verder wisselend bewolkt. Wind zuidwestelijk, eerst zwak tot matig, later op de dag neemt ze flink toe. Temperatuur 15 graden. In de avond en nacht kan er weer wat lichte regen vallen.

Zaterdag staat er eerst veel wind uit het zuidwesten, is het meest bewolkt en er is kans op wat lichte regen of een buitje. De meeste regen trekt over de Noordzee naar het noorden. De temperatuur nog zacht met 16 graden als maximum.

Zondag duidelijk kouder, het wordt dan niet veel warmer meer dan 11 graden. De wind draait naar het noordwesten, wat regen of een bui is mogelijk. Volgende week en dan de tweede helft daarvan, wordt de kans op vorst in de nacht groot. Overdag ligt de temperatuur eerst rond 10 graden, in de tweede helft lager.