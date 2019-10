Universiteitskat Doerak komt uit Sneek

Groningen/Sneek- De eigenaren van universiteitskat Doerak mailden ons een aardig bericht. Hierbij: “Wij zijn de eigenaren van universiteitskat Professor Doerak van de Rijksuniversiteit Groningen. Professor Doerak komt oorspronkelijk uit Sneek en vanaf daar hebben wij hem in huis genomen in Groningen. De laatste tijd krijgt Doerak veel internationale aandacht waaronder vanuit Maleisie, Mexico en de VS. Best een prestatie voor een pluizig Fries katje! Misschien is het dus wel leuk nieuws voor jullie dat een Friese kat internationaal enige bekendheid krijgt, en zich inzet voor dierenwelzijn door officieel ambulancebroeder te worden van de Dierenambulance.”

GrootSneek werkt er graag aan mee dat Doerak nog meer bekendheid krijgt!