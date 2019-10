Recordopbrengst voor het Maisdoolhof Witmarsum

Witmarsum– Dit jaar was het al weer voor de twintigste keer dat een doolhof werd gerealiseerd. Vanwege het jubileum was het doolhof maar liefst twee keer zo groot! Het maisdoolhof te Witmarsum heeft maar liefst 3.315 euro opgeleverd voor de Ronald McDonald Kinderhoeve in Beetsterzwaag. Nog nooit heeft het doolhof zoveel opgeleverd! Het vorige record stond op 2.850 euro.

De Ronald McDonald Kinderhoeve is een vakantieplaats voor gezinnen met een zorgintensief kind (0 t/m 25 jaar). Voor deze gezinnen is het vaak moeilijk om op vakantie gegaan, omdat ze worden beperkt door bijvoorbeeld een rolstoel of wekelijkse therapie. Het doel van de hoeve is voor deze kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes een ontspannende vakantie te bieden waar kinderen met een handicap plezier kunnen maken met leeftijdsgenootjes. Ook kunnen jongeren die zelfstandig of met begeleiding hun vakantie willen vieren, terecht in de hoeve. Het mooie bedrag van 3.315 euro zal worden besteed aan het realiseren van een tuin waar kinderen met een (meervoudige) beperking kunnen spelen.

Het stukje land voor het doolhof wordt beschikbaar gesteld door aardappelhandel S. Tolsma. Loonbedrijf Westra uit Arum en fouragehandel S de Vries (Witmarsum) zaaien en oogsten het maïs belangeloos. Zij maken het mogelijk dat het doolhof al weer voor de twintigste keer geopend werd.