Poiesz doneert € 51.741,99 aan de Vakantiebank

Sneek- Helemaal verrast namen Pim Loeff en Angela Sluijsmans, projectleider en vrijwilliger van de Vakantiebank de cheque in ontvangst. Uit handen van commercieel manager Richard Poiesz en manager Marketing en Communicatie Jan Hoitema, kregen zij van Poiesz Supermarkten het fantastische bedrag van € 51.741,99 uitgereikt.

De Vakantiebank donatie-actie

Stichting De Vakantiebank bezorgt gezinnen die door hun financiële situatie niet op vakantie kunnen alsnog een leuke vakantieweek. Als familiebedrijf voelt Poiesz zich betrokken bij het werk De Vakantiebank. Met de donatie-actie die plaatsvond tijdens de zomer heeft de klant geprofiteerd van voordeel en doneerde Poiesz van elke verkochte donatie-aanbieding 10 eurocent aan De Vakantiebank. Ook het statiegeld kon in de zomer via de gele knop op de emballage automaat gedoneerd worden. Uiteindelijk heeft de actie een geweldig bedrag opgebracht: € 51.741,99.

Noorderlingen op vakantie in het Noorden

Het totaalbedrag krijgt een goede bestemming: De Vakantiebank kan bijvoorbeeld een aantal compleet ingerichte 6-persoons tenten kopen. Deze luxe safari tenten zijn van alle gemakken voorzien. Perfect voor een fijne vakantie. Nu al heeft De Vakantiebank een vakantieaanbod op 40 locaties in Nederland en België. RCN de Potten in Sneek is één van deze campings waar de nieuwe tenten zullen worden geplaatst en zo wordt het aanbod van vakantielocaties in het Noorden uitgebreid. Zo hoeven de gezinnen uit het Noorden niet ver te reizen voor een fijne vakantie. Kijk voor meer informatie op www.devakantiebank.nl.

Op de foto, v.l.n.r.: Richard Poiesz, Pim Loeff, Angela Sluijsmans en Jan Hoitema.