Friese buurten koplopers in bundelen van krachten

Sneek-De bijna 400 Buurkrachtbuurten die Nederland inmiddels telt, hebben een mijlpaal bereikt: bewoners van deze buurten besparen dankzij succesvolle buurtacties voor energiebesparing samen meer dan 10 miljoen kilo CO2-uitstoot op jaarbasis. Dat scheelt ze gemiddeld maar liefst € 540,- op hun energielasten, elk jaar weer. Het Friese aandeel in deze bijzondere prestatie is aanzienlijk. Hoewel Buurkracht pas sinds 2017 in Friesland actief is, namen bewoners in dit kader al 422 energiebesparende maatregelen. En er zit nog veel meer in het vat.

In nog geen drie jaar tijd sloten 38 Friese buurten en dorpen in 10 gemeenten zich bij Buurkracht aan. Dankzij acties in deze buurten besparen de deelnemers samen inmiddels 640 ton CO2-uitstoot per jaar. Buurtbegeleider Marjan Faber in Friesland is trots: “Buurkracht is zes jaar geleden opgericht om buurten te mobiliseren voor energiebesparing. Het idee om daarbij ondersteuning te bieden met een buurkracht-app en een buurtbegeleider sloeg aan en Buurkracht groeide uit tot dé expert in het in beweging brengen van buurten. Friesland heeft een lange traditie van krachtenbundeling en het is mooi om te zien hoeveel bewoners hun buurkracht nu ook op andere terreinen inzetten om samen hun buurten mooier, beter, groener, veiliger en gezelliger te maken.”

Buurtteams denken steeds groter

Op dit moment lopen in de provincie 13 energiebesparingsacties. Daarbij valt het Marjan op dat de initiatiefnemers steeds ambitieuzer worden. “Wij helpen mensen die in hun buurt aan de slag willen, een buurtteam te vormen en ondersteunen ze vervolgens bij het enthousiasmeren van de buurt. In Friesland kiezen die teams er nu regelmatig voor om hun hele dorp mee te nemen. Zo hebben buren in Burgum onlangs bijna 3000 adressen aangeschreven met een aanbod voor zonnepanelen. En in Sint Annaparochie hebben drie energiecoöperaties zich verenigd om samen alle kernen van de gemeente – in totaal rond 5000 adressen – in beweging te brengen.”

Intermediair van bewoners en lokale overheden

Steeds vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. Speciaal voor hen heeft Buurkracht drie programma’s ontwikkeld: Aardgasvrij, 10 weken aanpak en EnergyParty’s. Hierbij staat steeds het betrekken van bewoners centraal en draait het om hun inbreng en wensen rondom energiebesparing.

App om de buurt groener, veiliger en leuker maken

Friezen die zelf iets in hun buurt willen organiseren, kunnen de gratis buurkracht-app downloaden om hun buren daarbij te betrekken. Velen weten deze app al te vinden. Zo gaan buren in Ternaard samen zwerfvuil opruimen, komen in Sneek buren bij elkaar om de buurtmoestuin te onderhouden, zijn buren in Heerenveen bezig snelheidscontroles te regelen en peilen buurtbewoners in Leeuwarden het animo voor een deelauto. Marjan: “Andere buurtapps en chatgroepen hebben vaak als nadeel dat je oproep of bericht weer snel uit beeld verdwijnt doordat iemand bijvoorbeeld z’n kat kwijt is, of wil weten waar kindlief uithangt. Met de buurkracht-app heb je daar geen last van.”

Over Buurkracht

Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools, zoals de buurkracht-app en de website www.buurkracht.nl. Bijna 400 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Speciaal voor gemeenten en lokale overheden zijn er programma’s ontwikkeld: www.stichtingbuurkracht.nl