Sneek- Volop actie op de milieustraat in Sneek.Vorige week is er asfalt gefreesd en is er nieuwe fundering aangebracht. De komende weken worden er meerdere nieuwe lagen asfalt aangebracht.

Zoals eerder aangegeven is de milieustraat tijdelijk gesloten. De milieustraat in Bolsward heeft daarom tijdelijk ruimere openingstijden: maandag tot vrijdag 09.00 – 19.00 uur en zaterdag 09.00 – 13.00 uur. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden op 1 november gereed.