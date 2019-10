Duurzame Huizen Route Oppenhuizen

Oppenhuizen- Steeds meer huiseigenaren kiezen bij de bouw of verbouw van de eigen woning voor duurzaam wonen. Wie meer over verduurzaming wil weten, kan zich inschrijven voor de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 2 en 9 november. Tijdens deze dagen zijn een groot aantal duurzaam gebouwde woningen open ter bezichtiging en is er de mogelijkheid vragen te stellen, advies in te winnen bij huiseigenaren over duurzame initiatieven, energietransitie enz.

In Oppenhuizen is op 9 november de woning van Co en Hetty Wilders aan de Noardein geopend voor bezoekers. Dit huis uit 2009 is een eigen ontwerp en in eigen beheer gebouwd. Alle technische en duurzame installaties zijn ook zelf ontworpen en eigenhandig geïnstalleerd. Iedereen is van harte uitgenodigd bij Co en Hetty van 11.00 tot 14.00 uur. Aanmelden ter bezichtiging kan via de site: https://duurzamehuizenroute.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over de woning.

Bron: http://www.topentwelonline.nl