Sneek- Een natte bende was het gisteren, maar liefst 12 mm aan regen viel er uit de lucht en tevens stond de 12 voor het maximale aantal graden, warmer werd het niet. De maandsom is onderhand bij mij in Sneek opgelopen tot een 116 mm.

Vandaag blijft het zo goed als droog, buitje is nog mogelijk, verder is er bewolking en heeft het zonnetje het moeilijk. De temperatuur boekt winst en komt op een 15 graden uit, wind zuidwestelijk en is zwak, af en toe matig. Later wordt ze westelijk.

Komende nacht meest bewolkt, kans op mist en de temperatuur daalt naar een 8 graden.

Morgen bewolking, mogelijk eerst nog mist, verder een enkele opklaring. Oostelijke wind is zwak, af en toe matig, temperatuur 16 graden.

Ook donderdag verloopt droog, kans op mist en laaghangende bewolking, verder ook wat zon. Temperatuur 17 graden bij een wind die meest zuidwestelijk is. Vrijdag kouder, meer wind en stijgt de neerslagkans in de late middag.

Dirk van der Meer