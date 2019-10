Bazaar in de Finke Koudum

Koudum-Woonzorgcentrum de Finke in Koudum organiseert een gezellige bazaar. Dit vindt plaats in het restaurant van de Finke en wel op 6 november 2019 van 14.00-16.30. De opbrengst zal worden besteed aan spelmateriaal voor de bewoners van de Finke.

Er is een diversiteit aan standhouders, een knutselactiviteit voor kinderen, pluk een roosje, handwerkverkoop en natuurlijk zal het draaiend rad en hoger/lager met mooie prijzen niet ontbreken. Ook de keukenbrigade van de Finke is aanwezig en zal oliebollen voor jullie bakken. Tot slot is er ook nog live muziek. Kortom genoeg redenen om op 6 november de Finke te bezoeken.