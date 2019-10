VVV Waterland van Friesland gaat toeristen inspireren via beeldschermen in heel Zuidwest Friesland

Sneek-In Zuidwest Friesland zijn veel mooie dingen te doen én te beleven. En daarom wil VVV Waterland van Friesland samen met ondernemers toeristen én inwoners gaan inspireren op een innovatieve manier. Met het ophangen van beeldschermen door heel de regio is het de bedoeling toeristen en inwoners enthousiast te maken voor alles wat Waterland van Friesland te bieden heeft. Zo blijven toeristen wellicht langer of keren ze sneller terug en kijken bewoners met nog meer trots van hun eigen omgeving.

“Niet iedere toerist bezoekt een VVV locatie”, zegt Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland. “En als de toerist niet naar ons toekomt, dan moeten wij ervoor zorgen dat wij naar hem toegaan. Dat gaan we onder andere doen via narrowcasting. We gaan op beeldschermen inspirerende tips en aantrekkelijke informatie delen.” De beeldschermen komen te hangen bij diverse recreatieve bedrijven, waaronder camping It Soal in Workum en botenverhuur Ottenhome in Heeg. “Mét elkaar gaan we de toeristen én bewoners informeren over evenementen en dagjes uit. We laten zien wat er allemaal te beleven is bij ons in de regio.” Ook in de eigen VVV locaties worden beeldschermen ophangen. “Die richten we wel naar buiten”, aldus Floriaan. “Zodat mensen die ons voorbijlopen, toch geïnspireerd raken.”

Prikkelende toeristische tips

Met de beeldschermen willen VVV Waterland van Friesland en de aangesloten ondernemers allerlei prikkelende toeristische informatie tonen. “We laten zien welke evenementen er zijn en we tonen inspiratiepagina’s, bijvoorbeeld over onze prachtige musea. We denken ook aan het geven van weertips. Blijf slecht weer laten we zien welke binnenactiviteiten er mogelijk zijn en bij mooi weer komen we bijvoorbeeld met de top tien van de leukste strandjes.” Alles wat er op de beeldschermen wordt getoond is bedoeld om de culturele instellingen en het nationaal landschap verder te promoten. Floriaan hoopt dat de narrowcasting toeristen gaat verleiden langer te blijven of terug te komen. “We weten dat nu veel mensen die bij de Afsluitdijk of bij het Woudagemaal gaan kijken, door ons gebied rijden, maar niet blijven. Met onze foto’s, video’s en tips willen we hen inspiratie laten opdoen over wat Zuidwest Friesland te bieden heeft. Bijvoorbeeld in de winter, tijdens de kerstdagen, met het gezin of met een vriendinnengroep.”

Bedrijven presenteren zich

Op de beeldschermen presenteren natuurlijk ook de ondernemers zichzelf. Bedrijven die mee willen doen, kunnen een abonnement bij VVV Waterland van Friesland afsluiten. Wie dat nog dit jaar doet, betaalt in 2020 geen abonnementsgeld. Aanmelden kan via ondernemen.waterlandvanfriesland.nl/producten/narrowcasting.

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zeventien VVV locaties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten.