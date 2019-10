Speeddaten om Nederlands te leren

Sneek- Afgelopen vrijdag was er weer een grote groep vrijwilligers actief voor het Friesland College om daar met studenten van buitenlandse afkomst in het Nederlands te speeddaten. Doel van het speeddaten, gesprekje van een kleine 10 minuten, is om de studenten de gelegenheid te geven hun Nederlandse taal op een wijze te beoefenen die er toe doet. Want niet alleen het geleerde in praktijk brengen, maar ook om hun netwerk te verbreden.

Dat is naast het taalaspect de reden dat lerares Mirjam van Brug deze praktijkopdracht heeft geïntroduceerd. Zowel de studenten als de vrijwilligers waren er enthousiast om op deze manier met elkaar kennis te maken. Het is een rijk mensen-boeket dat aan de tafeltjes zat te speeddaten, van automonteur tot professor! Heel bijzonder allemaal.