Sneek- Al diverse keren is in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân gesproken over een snackbar in de wijk Stadsfenne in Sneek. Eerder weigerde de gemeenteraad mee te werken aan de vestiging van een afhaalcafetaria tegenover Albert Heijn in de wijk. De betrokken ondernemer is nu in gesprek met de gemeente over een andere locatie in de Stadsfenne. Bewoners van de Gruitersmalaan laten op een aantal borden alvast zien wat zij daarvan vinden.