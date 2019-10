Droger deze week

Sneek-Het weer viel afgelopen weekend reuze mee, de regen bleef ten zuidoosten van ons en het zonnetje kwam af en toe tevoorschijn. Deze week verloopt op vandaag na droog, wel wordt de kans op mist en laaghangende bewolking groter. Pas komend weekend wordt de kans op regen weer groter.

Vandaag is er wel nattigheid, het is bewolkt en er valt geregeld regen. Later op de dag wordt het droog en komt het zonnetje mogelijk nog even tevoorschijn. Wind waait uit oost tot zuid, matig, temperatuur 15 graden.

Komende nacht opklaringen en droog. Wind staat er nauwelijks en is er kans op mist. De temperatuur daalt naar een 10 graden.

Morgen bewolking, mogelijk eerst nog mist, verder een enkele opklaring. Zuidwestelijke wind die zwak, af en toe matig is, temperatuur 14 graden.

Ook woensdag en donderdag verlopen droog, kans op mist en laaghangende bewolking, verder ook wat zon. Temperatuur 15 graden op woensdag, donderdag een graadje hoger. De wind meest zuidwest.