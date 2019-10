Nieuwe datum Meet & Eat: vrijdag 8 november

Sneek – Na de positieve reacties van de vorige keren organiseren Stichting Present Súdwest-Fryslân opnieuw een Meet & Eat: Gastgezin voor een avond. Ook twee (of meer) vluchtelingen aan jouw tafel op vrijdag 8 november? Meld je aan als gastgezin, dan ontvang je thuis vluchtelingen aan tafel en gaat samen eten. Een gezellige én laagdrempelige manier om in contact te komen met vluchtelingen, want eten verbindt altijd! Lees hier de ervaringsverhalen. Of kijk op de website voor meer informatie over Meet & Eat.