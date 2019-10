Top Dutch Solar Racing met vier studenten uit SWF bemachtigen vierde plek bij de World Solar Challence

Darwin/Adelaide – Top Dutch Solar Racing uit Groningen is 4e geworden in Australie bij de World Solar Challence. Met hun zonneauto hebben ze meer dan 3000 kilometer afgelegd door de outback van Australië: van Darwin tot Adelaide. Het team is dolblij. Van de 26 studenten zitten er zes Friese jongens in het team, waarvan vier jongens uit de gemeente Súdwest-Fryslân.

Dit zijn Ray Blokker uit Bolsward, Eldert Zeinstra uit It Heidenskip, Meindert de Groot & Hessel de Groot uit Scharnegoutum.

Dit team is een nieuwkomer op het toneel. Uit het niets hebben ze 2 jaar geleden dit idee bedacht en een auto ontwikkeld. En bijzonder is dat er verschillende scholen /niveau’s aan deelnemen; MBO (Friesland College en NoorderPoort), HBO (Hanze Hogeschool) & UW ( RuG).