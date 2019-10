Dinand uit Bolsward redt oma uit het water: “Het was angstaanjagend”

Bolsward – Het had een fatale dag kunnen zijn voor oma Marijke Kok, toen ze in augustus bij het aanleggen naast de boot viel en onder water terecht kwam. Ze dreigde klem te komen tussen wal en schip. Haar kleinzoon Dinand Jellema (17) uit Bolsward kon haar redden. Daar krijgt hij nu een onderscheiding voor, van Scouting Nederland.

De onderscheiding is het zogenaamde ‘teken van moed’. Dat wordt pas voor de vierde keer uitgereikt. Volgens de beoordelingscommissie was mevrouw Kok waarschijnlijk verdronken, als Dinand er niet was geweest.

Dat hij nog maar 17 is, speelt ook mee bij de beoordeling, zegt Thijs Jansen van Scouting Nederland, die de onderscheiding uitreikte. “Iedereen kan erbij staan en ernaar kijken, maar hij heeft gehandeld. En dat is wel een onderscheiding waard.”

“Ik dacht dat ik werd geplet”

Op zeven augustus kwam Marijke Kok tussen wal en schip in Assen. “Dat is het ergste wat je kan gebeuren”, zegt ze. “We varen al 50 jaar, en je weet dat er risico’s zijn. Het schip weegt tien ton, en had goed gang. Ik dacht dat ik werd geplet.” Dinand rende meteen naar zijn oma toe. “Ik denk: ‘Dit gaat mis’, en mijn eerste instinct was om de boot weg te drukken. Ze is al niet zo goed met water.”

“Mijn opa kwam erbij, het was allemaal hectisch. En toen kwam de buurman er ook bij. Ze is eruit gekomen.”

