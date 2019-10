Zuivelhoeve Sneek breidt uit met 12 m2 aan oppervlakte én delicatessen

Sneek – Het is een jaar vol hoogtepunten voor Zuivelhoeve Sneek. In juli nog uitgeroepen tot Winkelier van het Jaar 2019 in gemeente SWF en provincie en sinds afgelopen week is de winkel voorzien van een nieuwe look. Na een verbouwing – van zo’n twee weken – is delicatessenwinkel Zuivelhoeve heropend. En dat niet alleen: het pand aan de Kruizebroederstraat is uitgebreid met 12 m2. Dat betekent meer oppervlakte voor meer mensen én delicatessen!

Remco Veenstra, eigenaar Zuivelhoeve Sneek, is dolblij met zijn uitgebreide en volledig restylede winkel aan de Kruizebroederstraat. Remco: “Ik vind het ’s avonds best moeilijk om de deur achter mij dicht te doen, het is zo mooi geworden en het is echt een feest om hier te werken. De sfeer, ruimtelijkheid en de indeling: ik vind het geweldig. In één oogopslag zie je wat wij aan delicatessen verkopen, de producten komen nu veel beter tot hun recht. Ik kan niet wachten om iedereen te verwelkomen!”

Waarom een uitbreiding? “Het is een kleine winkel en we verkopen veel uiteenlopende delicatessen. Op drukke dagen liepen wij elkaar regelmatig voor de voeten. Nu hebben we verschillende plekken in de winkel waar wij klanten kunnen helpen. Dat is voor zowel mij, als mijn collega’s een enorme uitkomst! Naast dat wij nu meer mensen tegelijkertijd in onze winkel mogen verwelkomen, hebben we ons assortiment uitgebreid.”

Voor alle kaasliefhebbers heeft Zuivelhoeve maar liefst 40 kazen aan het assortiment toegevoegd! Ook aan de zoetekauwers onder ons is gedacht met chocola, drop en nougat. Liever tapas? Ook het tapasassortiment is behoorlijk uitgebreid. Van alles wat proberen? Dit weekend heeft Zuivelhoeve nog allerlei heropeningsacties. Remco: “Al heel wat mensen hebben wij onze vernieuwde winkel mogen laten zien en proeven. Wij kunnen niet wachten om iedereen te verwelkomen!”