Steven de Jong wil film maken over Veronica-directeur Rob Out

Friese filmmaker Steven de Jong gaat een film maken over Veronica-directeur Rob Out. De Jong heeft de rechten van ‘Mister Veronica’, de biografie over Rob Out, gekregen.

Rob Out was de eerste directeur van de Veronica Omroep Organisatie, die voortkwam uit de illegale zeezender Radio Veronica. Hij zorgde er in de jaren 70 voor dat de zender met meer dan 1 miljoen leden de grootste omroep van Nederland werd. “Toen ik het boek las, inspireerde het mij om er wat mee te doen , vertelt De Jong. Hij wil graag het gevoel en de ziel van het verhaal overbrengen.

De Jong had eerder al plannen voor een film over Veronica, maar die plannen strandden. Met de biografie, geschreven door Bert van der Veer, ziet de regisseur nieuwe mogelijkheden.

