Sneker Bistro genomineerd voor Fijnste Franse restaurant van Nederland

Sneek – Le Petit Bistro in Sneek is genomineerd voor de titel Fijnste Franse restaurant van Nederland 2019. Het magazine Leven in Frankrijk reikt jaarlijks deze prijs uit. Een vakjury en een publieksjury beoordelen de tien genomineerde restaurants.

Wie wil kan zijn stem uitbrengen op de site van het magazine tot 3 november. Het is voor het eerst dat een restaurant uit Friesland is genomineerd voor deze titel. Op 4 november vindt de uitreiking plaats in Amsterdam.

De franse ambassadeur excellentie Mr. Luis Andrés Vassy zal deze prestigieuze prijs uitreiken.