Oldtimerverzekering, wat is het en is het voordelig?

INGEZONDEN – Als je een oldtimer hebt, is het zeker het overwegen waard om een speciale oldtimerverzekering af te sluiten. Als je niet zeker weet of je auto een oldtimer is, is het handig om te weten wanneer een verzekeraar een auto niet meer ziet als youngtimer, maar als oldtimer. Hieronder lees je over wat een oldtimer precies is en wat het uitmaakt qua verzekering.

Wanneer is een auto een oldtimer?

Iedereen heeft vast wel een beeld bij de term oldtimer, maar wat zijn de exacte kwalificaties van een oldtimer? Er is geen exacte definitie van de term, maar er zijn wel een aantal kwalificaties die door vrijwel alle mensen (en verzekeraars), erkent worden. Je spreekt van een oldtimer als de productie van de auto al een tijd geleden gestopt is. Maar niet alle oude auto’s krijgen de naam van oldtimer. Bij de meeste verzekeraars spreken ze van een oldtimer wanneer de auto ouder dan 25 jaar is. Dit verschilt echter sterk per verzekeraar. Naast de leeftijd zijn er nog enkele andere eisen waaraan de auto zich moet voldoen.

Oldtimerverzekering afsluiten

Niet iedereen kan een oldtimerverzekering afsluiten. Naast het feit dat je uiteraard een oldtimer in je bezit moet hebben, zijn er ook nog extra eisen die verzekeraars stellen voordat je deze speciale verzekering kan afsluiten. Zo moet je (bij de meeste verzekeraars) in bezit zijn van een tweede auto waarmee je de dagelijkse rijd behoeftes mee voorziet. Deze tweede auto moet vaak ook bij dezelfde verzekeraar als de oldtimer zijn verzekerd. De auto mag ook maar een bepaald aantal kilometers per jaar maken. Deze maximale jaarlijkse kilometers ligt bij de meeste verzekeraars rond de 7500. Je moet ook kunnen aantonen dat je een goede beveiliging voor de auto hebt en de auto mag niet worden verhuurd of voor wedstrijden worden gebruikt. Als je een oldtimerverzekering wilt afsluiten kan het handig zijn om alle verzekeraars op een rijtje te zetten. Dit kan via de vergelijksite Autoverzekering.nl – autoverzekeraars. Je kunt hier onafhankelijk alle oldtimerverzekeringen vergelijken en zo achter de beste verzekering komen die goed bij jouw persoonlijke wensen en situatie past.