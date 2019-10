Sneek – Pizzaliefhebbers staan in de rij aan de Gedempte Pol in Sneek, waar New York Pizza 1000 pizza’s uitdeelt ter gelegenheid van het tweejarig bestaan. Het was nog niet eens 12:00 uur en de rij was al meters lang en zelfs de regen mag de pret niet drukken. Nog tot 15:00 uur worden er pizza’s weggegeven.