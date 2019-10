Wethouders De Jong en Van Gent onthullen eind oktober Landschapsbiografie

Sneek- Het zuidwesten van Fryslân heeft straks een unieke online biografie. Het landschap en het ontstaan daarvan is de afgelopen maanden tot in detail in beeld gebracht. Op 29 oktober onthullen wethouders Roel de Jong (De Fryske Marren) en Stella van Gent (Súdwest-Fryslân) de gloednieuwe Landschapsbiografie Súdwesthoeke. Vanaf dat moment kan iedere geïnteresseerde online grasduinen door de lange historie van dit unieke landschap.

Het zuidwesten van Fryslân kent een bijzonder landschap. Het is het resultaat van eeuwen invloed van natuur en bewoners. Het landschap is gemaakt door de ijstijd, erosie, vervening en de bewoners, die het land bewerkten, dijken aanlegden en sloten groeven.

“Elkenien hat wol syn favorite plakje. Oft dat no it plak is wêr’t jo wenje, wurkje of regelmjittich efkes op azem komme. Wat is der no aardiger dan te ûntdekken hoe’t dyn plak troch de ieuwen hinne foarme is oant wat it no is?”, zegt wethouder Roel de Jong.

Wethouder Stella van Gent van Súdwest-Fryslân heeft altijd “met grote interesse” gekeken naar de prachtige kaarten die er zijn van de grondlagen die zich onder onze voeten bevinden. “De verschillende kleuren geven je letterlijk inzicht in de rijke historie van ons mooie gebied. Ik vind het echt geweldig dat je nu vanachter je bureau of in je luie stoel kunt zien hoe het verhaal van ons landschap tot leven komt met filmpjes en beelden. Maar de bedoeling is dat mensen ook écht van ons landschap genieten, door eropuit te gaan. Er is hier zo veel moois.”

Hoe meer je ziet, hoe meer je geniet

De twee gemeenten hebben de handen ineengeslagen met Mar en Klif, het bezoekerscentrum van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De drie partijen werkten daarbij nauw samen met een gebiedspanel waarin lokale historici vertegenwoordigd waren. “Samen weet je veel meer.” zegt bestuurder Peter de Jonge van Mar en Klif daarover. “Het doel van de biografie is om inwoners, bezoekers en andere geïnteresseerden meer te laten genieten van ons landschap. Hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe meer je ziet, hoe meer je geniet.”

Nog maar het begin

Het landschap staat niet stil. De landschapsbiografie ook niet. De lancering op 29 oktober is het eind van maandenlang monnikenwerk. In opdracht van Mar en Klif, De Fryske Marren en Súdwest Fryslân werkte Cultuurland Advies de Landschapsbiografie uit tot het online naslagwerk dat het nu is. Het is daarmee nog niet af. Want over de Súdwesthoeke komen we nog elke dag meer te weten. Daarom zullen wij de komende jaren, hopelijk met hulp van de gebruikers, de biografie blijven aanvullen.

De lancering is op dinsdagavond 29 oktober in Theater Sneek. We nodigen iedereen van harte uit om bij de lancering aanwezig te zijn. Niet alleen u als redactie, ook andere geïnteresseerden. Wel vragen we u om zich vooraf aan te melden via www.marenklif.nl.