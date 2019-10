Clubs in de regio Zuidwest Friesland krijgen 100.000 euro

Sneek- Dinsdagavond was de cheque-uitreiking van de Rabo ClubSupport actie in Theater Sneek. Er was in totaal 100.000 euro te verdelen. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland heeft 218 clubs en verenigingen blij kunnen maken met een mooie bijdrage. De Zonnebloem Joure was de grote winnaar met een bedrag van € 1.930,70. Als tweede en derde eindigden respectievelijk Stichting Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel met € 1.859,20 en Muziekvereniging Advendo uit Sneek met € 1.722,68. De bonus van € 500 voor de ludiekste promotiecampagne ging naar Korfbalvereniging Spannum, zij stuurden een eigen gemaakt filmpje in over hun spaardoel: een dug-out op het sportveld. De clubs die op de finale-avond aanwezig waren, konden met hun cheque op de foto. Met die foto is nog een extra bonus van € 500 te verdienen voor de meest ludieke inzending. De volledige uitslag van de actie is te lezen op www.rabo-clubsupport.nl/sneek-zuidwestfriesland/resultaten

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, verenigingen en stichtingen. Ze maken de leden, de buurt en de lokale samenleving sterker. Daarom steunt de bank clubs en verenigingen met Rabo ClubSupport. Samen de winst vieren. De échte winst.

Meer informatie over Rabo ClubSupport op Rabobank.nl/clubsupport