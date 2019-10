Actie voor vluchtelingen op Lesbos gaat door

Sneek- “We gaan door met inzamelen voor kamp Moria op Lesbos. Vanmiddag weer ingepakt! Er staan 11 dozen klaar om te verzenden. Dat is 220 kilo. Totaal hebben we nu 494 kilo verzameld . En wat een prachtige spullen. Nogmaals bedankt. Kijk ook eens even op de fb pagina van ShowerPower. Zij vragen met regelmaat vrijwilligers. Misschien is het ook iets voor jou om naar Lesbos te gaan”, zeggen Marieke Bloemendaal en Liesbeth de Jonge.

En de beide dames vragen opnieuw de medewerking om hun actie te ondersteunen en ze krijgen daarbij steun van Royaal Belegd in Sneek.

“Tot 28 oktober vragen we jullie om winter kinderschoenen maat 21 t/m 37, winterjassen voor mannen, vrouwen en kinderen en skipakjes t/m 6 jaar. Alles schoon en heel. Inleveren kan bij Royaal Belegd, Top 3a en Recreatiecentrum Sneek op het Ges, Hendrik Bulthuisweg 30 te Sneek Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en hulp.Roos, Marieke en Liesbeth

https://www.facebook.com/391316364400310/posts/1090244804507459?sfns=mo

Voor meer info zie ook: https://www.becausewecarry.org/