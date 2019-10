Eet met je Hart Sneek gaat door om ouderen uit hun isolement te halen

Sneek- Vorig jaar startte de Junior Kamer Sneek met een pilot van hun project ‘Eet met je Hart’. De groep organiseert samen met restaurants, bedrijven en maatschappelijke instellingen waardevolle, terugkerende ontmoetingen voor ouderen. Die ouderen worden persoonlijk uitgenodigd, opgehaald en thuisgebracht door vrijwilligers. Vanmiddag was in Markt 23 de kick-off van de tweede jaargang. “We zijn nu een jaar los en hebben veel geleerd”, opende Junior Kamerlid Roderick Ketelaar de gezellige bijeenkomst. “We hebben onze schouders eronder gezet om dit project ook in Sneek tot een succes te maken. We hebben de ambitie om nog meer ouderen aan tafel te krijgen. Niet iedereen is gemakkelijk te vinden en het woord eenzaamheid klinkt nu eenmaal niet zo fijn. Wie zegt nu luidop dat hij of zij eenzaam is? Een van de dingen die dit jaar nieuw is dat we een samenwerking hebben met Thuiszorg Slippens. Het staat nu op de rails en wij kunnen door!”

Ambassadeurs

Het project kent een aantal ambassadeurs, waaronder schaatsenrijder Jan Smeekens en sinds afgelopen middag ook burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente SWF. De Vries was vanmiddag ook aanwezig tijdens de aftrap en overhandigde Ketelaar een euro.

Het is de bedoeling dat de horeca van Sneek op de rekening van elke tafel met gasten één euro extra zet voor ‘Eet met je Hart’. Uiteraard op vrijwillige basis. De eerste burger van Sneek kreeg vanmiddag een tafelkaartje (‘Er zijn 70 verschillende variaties van gemaakt’) overhandigd door Femke Lageweij uit Boxtel. Zij is landelijk projectmedewerker van de Stichting Met je Hart. Op het kaartje (‘Oh ik sta erop!’) laat de burgemeester weten dat ‘In ontmoetingen zorgen we voor elkaar, zodat iedereen mee kan doen.’

In 29 gemeenten actief

Lageweij vertelde dat het project in 2013 gestart is en dat de Stichting inmiddels in 29 gemeenten actief is. Er worden daarmee 2000 ouderen bereikt, met hulp van maar liefst 1000 vrijwilligers. In Sneek doen 10 restaurants mee, om in actie komen tegen eenzaamheid bij ouderen. Inmiddels zijn er na Sneek nog twee gemeenten in het noorden die belangstelling hebben getoond om ook aan ‘Eet met je Hart’ mee te doen. In Sneek wordt nu elke maand standaard een tafel georganiseerd voor de doelgroep.

Grutske ambassadeur en de Kletskassa

“Ik ben heel trots (grutsk op syn Frysk’) om ambassadeur van het initiatief ‘Eet met je Hart’ te mogen zijn. Het past zó bij Sneek en Súdwest-Fryslân, waar we gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan”, aldus een enthousiaste burgemeester De Vries.

“Ik vind het geweldig dat de horeca van Sneek dit doet en nu de Thuiszorg van Slippens erbij. Hoe mooi wil je het hebben. We krijgen dat als geschenk, als mienskip en dat bevordert de mienskipssin. Dat vind ik dan ook een compliment waard. Ik hoop dat het project ook heel veel navolging gaat krijgen. Dat er behoefte aan is, werd mij gisteravond duidelijk toen ik het woord kletskassa hoorde. Kletskassa? Ja, dat is een lange rij voor een kassa waar mensen graag een praatje met elkaar maken en zo de eenzaamheid een beetje te verdrijven.”

Vanmiddag waren vier oudere dames bij de kick-off aanwezig. Het was puur genieten voor het kwartet senioren, waarbij gastheer Reinder Terpstra van Markt 23 heerlijke hapjes en soep serveerde.

Voor uitgebreide info: https://www.metjehart.nl/gemeenten/sneek