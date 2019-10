Sneek-Wat eten we eigenlijk? En waarom? Daar gaat het over in de World Food Week. Iedere dag genieten van eten dat het verschil maakt voor het klimaat, de bijen en de boeren! Samen met een horeca leerling van de Friese Poort opende wethouder Erik Faber de World Food Week.

In de World Food Week mag iedereen meedoen om het verschil te maken. Heb jij een gezond idee, recept of een kookles? Doe ook mee! Klik hier voor meer informatie https://www.worldfoodweek.nl/