Femke Buma zet zich in voor arme (wees)kinderen in West Timor 

Sneek- Via een vriend werd Femke Buma (eigenares La Femme Beauty & Wellness in Sneek) geconfronteerd met de uitzichtloze situatie waarin arme (wees)kinderen op West Timor verkeren. “Begin 2018 bezocht hij zijn geboorte-eiland NTT Timor-Kupang. Hij is erg geschrokken van de vreselijke armoede op Timor-Kupang, waar met name de (wees)kinderen zeer onder lijden. Hij wilde iets doen en riep de stichting Talitha Cumi in het leven om deze kinderen te helpen.”

Femke besloot om de stichting te steunen door een deel van haar omzet te schenken aan Talitha Cumi. Afgelopen zomer bezocht zij de 3 projecten die de stichting momenteel ondersteunt:”We geven financiële steun voor scholing aan 50 arme kinderen die opgevangen worden door het Leger des Heils kerkje. Daarnaast ondersteunen we het weeshuis KAYAPE met bijdragen voor onderwijs, onderdak en voedsel. Ook geven we financiële steun voor de bouw van een waterput die voor (schoon) drinkwater moet gaan zorgen. We werken nauw samen met het Leger des Heils kerkje, zij houden alle uitgaven voor ons nauwkeurig bij. Elke cent komt op de plek waar het nodig is!”

Kijk voor meer info op: lafemmesneek.nl/ en www.stichtingtalithacumi.nl