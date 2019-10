Nieuwe dijkgraaf van Wetterskip Fryslân: 39 sollicitanten

Sneek- Op de vacature van dijkgraaf van Wetterskip Fryslân hebben 39 kandidaten gereageerd.

Hiervan zijn negen kandidaten vrouw en dertig man. De meeste sollicitanten zijn tussen de 50 en 60 jaar. De oudste kandidaat is 62 en de jongste 26 jaar. De functie van dijkgraaf is vacant, omdat de huidige dijkgraaf, Paul van Erkelens, per 1 januari 2020 met pensioen gaat.

De komende tijd voert de vertrouwenscommissie gesprekken met mogelijke kandidaten. Het algemeen bestuur komt in de vergadering van 19 november 2019 met een aanbeveling. Deze aanbeveling gaat vervolgens naar Gedeputeerde Staten, waarna een benoeming door de Kroon volgt. De verwachting is dat de nieuwe dijkgraaf uiterlijk 1 maart 2020 aan de slag gaat.