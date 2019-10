Klùn en Knoffelhakke komme wer yn Folsgeare

Folsgeare – Sneon 19 oktober spylje yn it doarpshûs “Yn ‘e Lijte” yn Folsgeare it komyske twatal Klün en Knoffelhakke mei harren foarstelling DIKKE MATEN. De programma’s fan Klún en Knoffelhakke litte harren it bêste omskriuwe as typkesteater, wêryn it publyk ek net fergetten wurdt.

Klún & Knoffelhakke besykje der in show fol mei nuvere typkes en frjemde foarfallen fan te meitsjen. En dochs is der in reade tried, mar besykje dy tusken alle wille troch mar ris te finen…

Dikke maten is alwer de achtste sjo fan it Hantumer teaterduo. Al hast 25 jier witte se oeral dêr’t se komme de fleur deryn te hâlden. Ek mei dit programma sil dat fêst wer slagje, want dat is it duo harren doel: de minsken in noflike jûn besoargje. Lekker laitsje…

OANFANG 20.00 OERE

YNTREE € 10,- P.P. eventueel reserveren by Roelie

0515569361/ 0618235440 of Henriët 0648808977

Jo komme dochs ek? Net stinne mar gesellig efkes der hinne.