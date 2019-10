Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland steunt clubs en verenigingen met Rabo ClubSupport

Sneek – 12 juni is Rabo ClubSupport van start gegaan. Vanaf dat moment konden verenigingen en stichtingen zich inschrijven voor Rabo ClubSupport. Of het nu een bridgeclub of één van de vele voetbalclubs is, als maatschappelijke bank gelooft Rabobank in de kracht van clubs, verenigingen en stichtingen. Ze maken de leden, de buurt en de lokale samenleving sterker.

Tot 20 september konden verenigingen en stichtingen zich inschrijven en vanaf toen, en eigenlijk ook al eerder, werden er campagnes gevoerd. Zo zijn er door verschillende stichtingen flyers gemaakt, promotiefilmpjes op Facebook geplaatst. Dit deden ze allemaal om zoveel mogelijk stemmen te krijgen van de leden van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.

Samen vieren we de winst

Elk lid van de bank had namelijk vijf stemmen te verdelen en elke stem is geld waar. Hoe meer stemmen een vereniging heeft, hoe meer geld zij zullen ontvangen. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland heeft in totaal €100.000,- beschikbaar gesteld om te verdelen onder de ruim 200 deelnemende clubs en verenigingen. Zo ondersteunen we hen zodat ze kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter en sterker maken.

Uitreikingsavond

11 oktober is de stemperiode afgelopen en zijn alle stemmen geteld. De deelnemers moeten nog tot 15 oktober wachten op de uitslag. Dan wordt deze uitslag tijdens een feestelijke uitreikingsavond in Theater Sneek bekend gemaakt. Herre Zonderland uit Lemmer is gastspreker, hij komt deze avond zijn verhaal vertellen over de waarde van clubs en verenigingen.

Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op Rabobank.nl/clubsupport.