Muzikale Avond bij Boekhandel van der Velde

Sneek – Dinsdagavond 15 oktober organiseert Van der Velde Boeken in Sneek een ‘muzikale avond’. Floris de Wever, onze collega, muziekexpert en een van de samenstellers van Aangenaam Klassiek 2019, neemt u aan de hand van sprekende voorbeelden en leuke weetjes mee door het bijzondere repertoire van Aangenaam Klassiek 2019. Wat is er dit jaar gekozen en waarom? Waarom dit jaar een Mahler met als dirigent Currentzis en niet een Mahler onder leiding van Haitink? Een nieuwe opname van de prachtige vioolconcerten van Bach, is dat nou nog nodig? Zingt operaster Thomas Quast nu ineens jazz? Over onder andere deze vragen, en nog veel meer, gaat Floris vertellen. Leuke filmpjes en vooral veel mooie muziek!

U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Tijd: 20.00 uur

Toegang € 5,- (inclusief drankje)

Reserveren gewenst via sneek@boekhandelvandervelde.nl of 0515-423900.

Floris de Wever heeft een klassieke muziekopleiding gehad: hij studeerde aan de conservatoria van Amsterdam en Utrecht. Naast muziekspecialist bij Van der Velde is hij ook dirigent bij een aantal amateurorkesten.

Wij kijken ernaar uit om weer naar het aanstekelijke enthousiasme van Floris te mogen luisteren. Komt u ook?