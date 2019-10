Jubilerend Douma Staal pakt groots uit met viering 100-jarig bestaan (video)

Sneek – Het is druk in de bedrijfshal van jubilerende Douma Staal. Honderden mensen staan in de rij – die alsmaar langer lijkt te worden – om directeur Geert Jan Douma te feliciteren met het memorabele jubileumjaar. Aansluitend stond er een feestelijk programma op de planning, waarin muziek, cadeaus, hapjes, drankjes niet ontbraken en de gezichten van Douma Staal in het zonnetje werden gezet.



Ter gelegenheid was de bedrijfshal van zo’n 30600 m2 kleurrijk, maar vooral feestelijk aangekleed. Zo was de hal voorzien van foodtrucks, een fraaie bar, prachtig belichte machines en stonden er scholen vertegenwoordigd.





Na een hartelijk ontvangst en welkomstwoord door Geert Jan, zette hij zijn personeel in de picture onder muzikale begeleiding van de Útlopers. Op de vraag wat voor cadeau de vierde generatie Douma wilde hebben, antwoorde hij: een foto van al het personeel. Zo gezegd, zo gedaan: een prachtig kunstwerk met daarin foto’s van alle medewerkers.

Als klap op de vuurpijl reikte het familiebedrijf twee cheques uit aan Jan Posthuma als vertegenwoordiger van KiKa en Kees Poiesz als ambassadeur van Stichting Leergeld. De heren waren dolblij met deze cheques t.w.v. €5000. Commissaris van de Koning Arno Brok was ook aanwezig en mocht als eerste het boek het boek ‘100 jaar Douma Sta al van Alice Booij, Merijn Molema en Jan Ybema in ontvangst nemen. Dit boek geeft een inkijk in de rijke geschiedenis en ontwikkeling van het bedrijf tot op de dag van vandaag. De commissaris van de Koning sprak zijn lof uit over de moderne staalleverancier en bekroonde het bedrijf met een Koninklijk Predicaat. Na afloop kregen alle genodigden afloop het boek mee naar huis en kon men onder het genot van een hapje en het drankje het pand verkennen.

Ook vandaag is er de mogelijkheid om het memorabele jubileumjaar met de mensen van Douma Staal te vieren: tot 13:00 uur zijn de deuren geopend voor een kijkje achter de schermen. Douma Staal zit aan de Voltastraat 5 op industrieterrein Houkesloot.