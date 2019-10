Friese Voedselbeweging: partijen slaan handen ineen voor duurzaam en gezond voedsel van dichtbij

Sneek – Op dinsdag 15 oktober 2019 wordt in Sneek de Friese Voedselbeweging gelanceerd: een alliantie van partijen die vaart willen maken met de voedseltransitie. Door de krachten te bundelen willen de deelnemers ervoor zorgen dat er een stevige beweging ontstaat voor duurzaam en gezond voedsel van dichtbij. In een gezamenlijk document hebben de organisaties beschreven dat het anders moet en dat het anders kan.

De Friese Voedselbeweging streeft naar een 100% vitaal- en circulair, eerlijk en transparant, klimaatneutraal voedselsysteem in het jaar 2025 en een aandeel van 80% voedsel van eigen bodem in 2030. De Friese Voedselvisie is een initiatief van op dit moment 19 partijen uit alle hoeken van het voedselveld: van maatschappelijke organisaties, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstellingen, consumentenorganisaties, ondernemers en van boeren en tuinders. Deze alliantie wil een duurzamer, eerlijker en gezonder voedselsysteem waarin de echte waarde van ons voedsel centraal staat. Door vraag en aanbod naar lokaal voedsel in samenhang met elkaar te ontwikkelen en te stimuleren kan een duurzame korte keten ontstaan, waar zowel producent en consument wel bij varen. De Friese Voedselbeweging is een open netwerk dat alle Friese voedselgerelateerde organisaties oproept mee te doen.