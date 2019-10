Studenten ROC Friese Poort steunen boeren door het verwerken van 5000 appels tot appeltaarten

Sneek – Studenten van de opleiding Horeca en Hospitality van ROC Friese Poort verwerken volgende week 5000 appels tot 1000 overheerlijke appeltaarten. De studenten Horeca en Hospitality verkopen de appeltaarten vanaf maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober in de centrale hal van ROC Friese Poort aan de Harste 4-6 in Sneek voor 2,50 euro. De appels worden geleverd door Stichting Fryske Frucht. Deze stichting heeft als doel voedselverspilling tegen te gaan en krijgt de appels van particulieren. Tevens in ROC Friese Poort Sneek een inleverpunt voor appels die over zijn, zodat deze verwerkt kunnen worden.

Doneer een appeltaart

Door de verkoop van de appeltaarten willen studenten mensen bewust maken van de afkomst van appels. Het idee van de studenten is dat klanten die een appeltaart kopen deze doneren aan een ander. Dat kan bijvoorbeeld zijn aan een boer uit de regio of aan cliënten in een zorginstelling. Op deze manier wordt de informatie breder gedeeld en hopen ze bewustwording te creëren bij inwoners van de gemeente Sudwest-Fryslân. De studenten willen door de actie alle boeren uit de regio, de producenten van ons voedsel, ook een hart onder de riem steken. Nieuwsgierig naar deze heerlijke versgebakken appeltaart? Iedereen is op dinsdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur van harte welkom om een appeltaart te kopen in de centrale hal van ROC Friese Poort in Sneek aan de Harste 4-6.

Fryske Frucht

De basis van Stichting Fryske Frucht is eenvoudig: zoveel mogelijk appels inzamelen in Friesland. Appels waar anders niets mee gedaan wordt. Om verspilling van dit prachtige en heerlijke fruit te voorkomen. De focus ligt hierbij op de Friese Wouden. Van oudsher zijn daar veel oude appelbomen (en dus ook oude appelrassen) te vinden. Fryske Frucht wil dit Friese Erfgoed behouden én uitbreiden door het aanplanten van nieuwe bomen. Fryske Frucht maakt en distribueert de Fryske Frucht Appelsap, een heerlijk duurzaam streekproduct. Daarnaast verkopen zij de appels aan Horecabedrijven. Het is de huisleverancier van de afdeling Horeca van ROC Friese Poort. De Horeca afdeling vindt het belangrijk om producten zoveel mogelijk uit de regio te halen.

World Food Week

De World Food Week, die aanstaande maandag 14 oktober van start gaat, staat in het teken van voedselverspilling en bewustwording van wat je eet. In deze week organiseren de studenten Horeca, naast de appeltaartactie, verschillende activiteiten omtrent dit thema. Woensdag 16 oktober organiseren zij een high tea voor statushouders en asielzoekers in Restaurant NU. De High tea is bedoeld om de gasten kennis te laten maken met producten uit de regio. Daarnaast serveren studenten Horeca tijdens de World Food Week een impact menu in Restaurant NU. Het menu is speciaal samengesteld en levert een flinke besparing op van CO2 uitstoot ten opzichte van een regulier menu. Verschillende gasten van de Gemeente Sudwest-Fryslân, onderwijsinstellingen en zorginstellingen zijn deze week te gast in het restaurant om het impact menu te proeven. Op www.worldfoodweek.nl staan de restaurants die tijdens de World Food Week het door studenten samengestelde impact menu ook serveren.