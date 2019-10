Schatzoeken op de Makkumernoardwaard

Makkum – Papa’s en mama’s van speurneuzen opgelet! Wij organiseren een jeugdexcursie ‘speuren naar sporen’. Wist je dat een dier heel veel sporen achterlaat? Van een muis die aan een dennenappel knabbelt tot de poep van een ree. Wij gaan spoorzoeken in de Makkumernoardwaard. Gaat jouw speurneus mee op 23 oktober van 14.00-16.00 uur? Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/schat-23okt of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen €4,- .

De natuur vertelt je veel…

Wanneer je door de natuur loopt laat je sporen na. Dieren doen precies hetzelfde. Zo vertellen de pootafdrukken in de modder verschillende verhalen. De diepte van een afdruk vertelt je iets over de grond waarop het dier liep, maar ook zijn gewicht. Een vos maakt natuurlijk diepere sporen dan de kleine veldmuis. En als de afstand tussen de voetafdrukken erg groot is, dan is het dier misschien wel op de vlucht geslagen. Tijdens deze jeugdexcursie lopen we door de rietvelden en over paden van wilde dieren door het hoge riet. We speuren naar sporen van reeën, vossen en marters.

De Makkumernoardwaard is namelijk een klein onbewoond eiland in het IJsselmeer vlakbij Makkum. We moeten dus wel met een bootje naar de andere kant, durf jij dat aan? Kom mee speuren naar sporen en vergeet je stevige wandelschoenen niet!

Foto: Archief/It Fryske Gea