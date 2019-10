Meer zeilende vracht bij de strontrace en het beurtveer

Workum – Op maandag 21 oktober start in Workum de Strontrace en het Beurtveer, een meerdaags evenement voor zeilende vrachtschepen. Deelnemers aan de Strontrace varen geladen met stront onder zeil of voortbewogen op de hand; roeiend, jagend of bomend, naar Warmond. Daar wordt de stront gelost en als retourvracht worden er bloembollen geladen. Vervolgens gaan de schepen weer op weg naar

Workum. De Strontrace heeft dit jaar een extra onderdeel. Zij maken een tussenstop in Oude Wetering, waar ze potten augurken ophalen, om mee terug te nemen naar Workum. Het Beurtveer zeilt zo snel mogelijk op en neer naar Amsterdam via verschillende ‘Zuiderzee-havens’. Ook zij nemen dit jaar extra vracht mee en wel vanuit Hoorn. Daar zullen ze de schepen laden met de beerenburg kruiden van “de Weduwe Joustra”. Deze zullen naar Workum worden gebracht en vervolgens zeilend worden vervoerd naar distilleerderij van de Weduwe Joustra in Sneek.

Volg de schepen

De Strontrace en het Beurtveer zijn aangepast aan de moderne tijd: elk schip heeft een transponder aan boord waardoor het mogelijk is om de positie van de schepen via internet van minuut tot minuut te kunnen volgen. Wilt u de schepen zien aanmeren en weer vertrekken, kijk dan op www.zeilvracht.nl voor de meest actuele positie’s.

Foto’s: archief van vereniging zeilvracht.