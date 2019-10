Friesland al in 2030 klimaatproof? Het kan!

Sneek- De energietransitie speelt een sleutelrol in de klimaatplannen van het kabinet. Of we het willen of niet, we krijgen in ons dagelijkse leven binnen afzienbare tijd allemaal te maken met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame, schone energie.

Vervoer gaat straks steeds meer via elektrische auto’s, ons huis moet op een duurzame manier worden verwarmd met biogas of warmtepompen en het opwekken van eigen energie met zonnepanelen is nu al razend populair.

Op 23 oktober a.s. organiseert platform & community De uitdaging haar eerste kenniscafé over de vraag of en hoe Friesland al in 2030 volledig op duurzame energie kan draaien. Aanvang 19.45 uur, locatie Noorderkerkzaal van Cultureel kwartier Sneek. Hoofdspreker deze avond is Ruud Koornstra (foto).

Wie is Ruud Koornstra?

Ruud Koornstra is de meest activistische ondernemer van ons land, op verzoek van het kabinet probeert hij als landelijk energiecommissaris een versnelling van de energietransitie te organiseren door ons als burgers en bedrijven over te laten stappen op duurzame energie.

Als we de Nederlandse creativiteit, onze innovatiekracht, geld en ondernemerszin aan elkaar te koppelen in de strijd tegen de klimaatverandering, dan halen we volgens Ruud met gemak de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Als Ruud in de jaren tachtig na drie jaar met de pabo stopt, begint hij met een schoolvriend filmpjes te maken voor een reclamebureau. Dat groeit in 1987 uit tot een productiebedrijf van tv-programma’s (Lingo, Wie is de Mol?, Breekijzer) dat hij in 1999 weer verkoopt. Daarna wordt hij duurzaam ondernemer met bedrijven als Oxxio (het eerste en snelst groeiende 100% groene stroombedrijf) en Lemnis Lighting (de uitvinders van de hedendaagse led verlichting).

Waarom De uitdaging?

Een nieuwe duurzame samenleving vraagt om flexibiliteit en nieuwe economische modellen. En om samenwerking en kennis delen. Platform De uitdaging is een dynamische ontmoetingsplek waar programma’s worden georganiseerd over thema’s die variëren van duurzame energie tot de nieuwe democratie, van biologische landbouw tot groen toerisme. De vorm kan variëren van stadsgesprek

tot theatercollege. Maar altijd bijeenkomsten met inspirerende en boeiende gastsprekers in of rond Sneek.

Wil je meer weten?

