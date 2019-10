Loge van Sneek ontvangt Twenthe Loge uit Hengelo

Sneek – Afgelopen week vond er een uitwisseling plaats met de loge leden van de Twenthe Loge uit Hengelo. Naast het bezoek aan het Loge gebouw van Sneek, werd de rooms katholieke Sint-Martinuskerk en de Sneker Waterpoort bezocht als afsluiter van een stadswandeling door Sneek.

Na het buffet stond de avond in het teken van “Odd Fellows in Europa”. De gezamenlijke Loges van Sneek en onze gasten uit Hengelo konden in de zitting luisteren naar de Bouwsteen van Europees Grootmeester Bonne Kuitert.

Eén van de kernbegrippen van de Odd Fellows is het werken aan een betere samenleving. “Onze maatschappelijke betrokkenheid krijgt vorm in activiteiten gericht op ondersteuning en ontplooiing. Wij voelen ons in ons denken en handelen medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Ethisch handelen staat daarbij voorop. De meeste Odd Fellows zijn o.a. actief op maatschappelijk gebied, individueel of samen met andere leden. Voor meer informatie; www.oddfellows.nl. of www.facebook.com/oddfellowssneek.nl (mail: sneek@oddfellows.nl)

Foto Jan Willem van Beek