Sneek- De Dorcas winkel en de bewoners kunnen nog niet terug in de panden aan het Grootzand in Sneek. Wanneer dat wel het geval is, was vanmorgen nog niet duidelijk. Dat kregen de bewoners vanmorgen te horen tijdens een informatiebijeenkomst van woningcorporatie Accolade.

Volgens een Accolade woordvoerster was er begrip bij de bewoners: “Zij zien dat er hard wordt gewerkt om het weer helemaal veilig voor de bewoners te maken!”