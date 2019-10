TOP’63 gaat accommodatie verduurzamen

Oppenhuizen-Eerder dit jaar kondigde vv TOP’63 al aan dat het de accommodatie flink gaat verduurzamen. De eerste stap is gezet. Vandaag zijn namelijk 22 zonnepanelen geplaatst op het dak van het clubgebouw. Hiermee kan de voetbalclub zelf eigen elektriciteit opwekken. De volgende stap is het vervangen van de verlichting op het tweede veld met LED-lampen. Deze lampen worden volgende week geplaatst. De duurzaamheidsplannen kunnen worden uitgevoerd dankzij de financiële bijdrage van de Club van 50 en subsidies van het Mienskipsfûns Fryslân en de Rabobank. In opdracht van Sportstroom uit Drachten zijn de zonnepanelen geplaatst.

Bron: http://www.topentwelonline.nl