Sneek krijgt eerste sport BSO in Súdwest-Fryslân

Sneek- De eerste buitenschoolse opvang (BSO) met een sportprogramma in Súdwest-Fryslân krijgt onderdak op sportpark Schuttersveld in Sneek. Deze sport BSO, bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar, is een initiatief van de Stichting Eigen&Wijzer, die al drie gewone BSO’s heeft in de gemeente: in Sneek, Reahûs en Workum.

“Bewegen is goed voor de gezondheid, de motorische ontwikkeling én voor de sociaal-emotionele ontwikkeling”, zegt wethouder Gea Wielinga. “Kinderen leren spelenderwijs nieuwe technische vaardigheden en samenwerken, en ze ontdekken het plezier van sporten en spelen.”

Op Sportpark Schuttersveld kan men terecht voor tal van verschillende sporten, zowel binnen als buiten. Naast ruimte voor voetbal, korfbal, atletiek, beachvolleybal, survival en kaatsen heeft het complex een skeelerbaan (300 meter), een wielerbaan (1500 meter) en een sporthal (volleybal, badminton, klimmen, gymnastiek). De BSO-kinderen worden er begeleid door gediplomeerde sportinstructeurs.

Toch is het niet alleen sport dat de klok slaat. “Afgesproken is dat er ook aandacht zal zijn voor culturele activiteiten, zoals museumbezoek bij slecht weer, of activiteiten op het gebied van de natuur, zoals scouting”, zegt Wielinga. “Zo willen we voorkomen dat alleen maar sportieve kinderen naar deze vorm van opvang gaan.”

De wethouder verwacht veel van de BSO sport. “Er zal veel contact zijn tussen de sport BSO en de sportverenigingen op het Schuttersveld”, zegt ze. “Dit kan een positief effect hebben op het aantal jeugdleden voor deze verenigingen.” Eigen&Wijzer opent maandag 14 oktober de deuren op het Schuttersveld.