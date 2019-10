Dorcas Winkel wordt gestut

Sneek- Nadat vorige week bekend werd dat de panden op het Grootzand 56 en 58 door scheuren niet meer veilig voor de bewoners zijn, liet woningcorporatie Accolade de panden ontruimen. Er werden veiligheidshekken voor het de Dorcas-winkel gezet en een stutplan gemaakt. Nu een week later is er volop bedrijvigheid om het bijna 400 jarig oude pand weer veilig te krijgen. De linker en de voorgevel worden gestut, waarbij vanmiddag de stalen kolommen werd aangebracht. De kolommen worden vastgezet aan een versteviging die aan de binnenzijde van het pand is verankerd.

Over de planning wanneer de bewoners terug mogen keren naar hun appartementen en over de heropening van Dorcas wordt morgen meer bekend gemaakt, aldus een communicatiemedewerker van Accolade.

Foto’s Henk van der Veer