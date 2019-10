Sneek-Dat viel dik mee het weertje gisteren overdag. Het zonnetje was er regelmatig bij en de buien lieten verstek gaan overdag, pas in de avond volgde een pittige bui met onweer.

Vandaag moeten we wel rekening houden met buien, verder vooral vanmorgen nog wat zon, de rest van de dag overheerst de bewolking. Wind waait uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig, temperatuur komt op een 12 tot 14 graden uit.

Komende nacht blijft de kans op een bui, 11 graden als minimumtemperatuur.

Morgen vallen er opnieuw enkele buien, minder talrijk dan vandaag en in de middag neemt de buiigheid verder af. De wind waait uit het zuidwesten, matig tot (vrij) krachtig op het Sneekermeer. Aan de temperatuur verandert weinig, 13 tot 15 graden.

In de nacht naar vrijdag een stevige wind, verder vallen er buien. Ook vrijdag verloopt ook vrij nat, wel boekt de temperatuur wat winst. In het weekend lijkt het de temperatuur nog wat te stijgen, helaas gaat dit niet gepaard met droog weer. Zaterdag in de morgen regen, zondag later op de dag een bui. Ook volgende week wisselvalligheid troef.

Dirk van der Meer