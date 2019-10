Woudagemaal krijgt een nieuwe beleving

Lemmer- Stichting Ir. D.F. Woudagemaal en Wetterskip Fryslân werken aan een nieuwe beleving van het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal in Lemmer. Zo blijft het Friese icoon van het waterbeheer ook in de toekomst aantrekkelijk voor scholieren en belangstellenden. Rond het stoomgemaal komen natuurpaden en de entree van het bezoekerscentrum wordt verplaatst naar een van de woningen op het gemaalterrein. De expositie wordt deels vernieuwd en aangevuld met de klimaatuitdagingen in het waterbeheer.

Met de gemeente verkennen de Stichting Ir. D.F. Woudagemaal en Wetterskip Fryslân de mogelijkheid om het Woudagemaal via de Platte Dijk te verbinden met het centrum van Lemmer. Ook wordt de organisatie van de educatie- en publieksfunctie verder ontwikkeld.

Beleving klaar met 100-jarig jubileum

Het grootste deel van de nieuwe beleving is klaar in oktober 2020 met de viering van het 100-jarig bestaan van het stoomgemaal. Tijdens ‘de verbouwing’ blijft het bezoekerscentrum open voor publiek.

Werk met werk

Bij de nieuwe beleving worden verschillende projecten met elkaar verbonden, dus er wordt werk met werk gemaakt. De kosten van de nieuwe beleving bedragen 560.000 euro en worden gefinancierd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Provincie Fryslân, Gemeente Fryske Marren, Stichting Ir. D.F. Woudagemaal en Wetterskip Fryslân.

Vergroten waterbewustzijn

Het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld en is in 1998 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Het bijbehorende bezoekerscentrum is in 2011 geopend. Met als doel het waterbewustzijn van bezoekers en leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs te vergroten. Het stoomgemaal is een belangrijke trekpleister voor het toerisme in Fryslân en heeft een educatieve functie.

Rol in het waterbeheer

Het Ir. D.F. Woudagemaal is eigendom van Wetterskip Fryslân. Bij extreem hoogwater zorgt het gemaal nog steeds voor droge voeten in Fryslân. Al bijna 100 jaar lang. Door veranderingen in het klimaat blijft het stoomgemaal belangrijk voor het Friese waterbeheer.