VriendenLoterij vervult hartenwens Pink Ribbon-ambassadrice Cindy de Vries uit Sneek

Sneek-Een grote verrassing van de VriendenLoterij voor Cindy de Vries-Neyens uit Sneek. Omdat haar te bedanken voor haar inzet als ambassadeur, deed Pink Ribbon voor haar een aanvraag bij het VriendenFonds van de VriendenLoterij. Daarmee gaat Cindy’s hartenwens in vervulling: zij mag met een vriendin op droomreis naar Thailand. De cheque werd uitgereikt tijdens de relatiedag van Pink Ribbon op 23 september. Cindy is daar door Pink Ribbon ambassadeur Quinty Trustfull in het zonnetje gezet.

Neeltje Meijs van Pink Ribbon: “Cindy is al een aantal jaar actief als vrijwilliger en ambassadeur van Pink Ribbon. Een aantal jaar geleden heeft Cindy zelf borstkanker gehad, waardoor zij nog steeds niet alles kan doen wat zij zou willen. Ondanks dat zet Cindy zich met hart en ziel in voor Pink Ribbon. Zo organiseert ze de ‘Pink Stiletto & Bubbels Bingo’ in de borstkankermaand en helpt ze bij het organiseren van andere evenementen op het gebied van kanker in haar regio. We willen haar hier graag voor bedanken en zijn blij dat we haar via het VriendenFonds een bijdrage kunnen geven voor haar droomreis naar Thailand.”

Cindy de Vries-Neyens reageert blij: “Ik sta eigenlijk nooit met mijn mond vol tanden, maar nu dus wel. Super leuk!”

Foto: https://www.pinkribbon.nl/